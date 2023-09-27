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    Белью: Чжилэй доставит Фьюри слишком много проблем

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Джо Джойс
    Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Тони Белью назвал Чжана Чжилэя очень непростым соперником для непобежденного тяжеловеса Тайсона Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Фьюри легко победит любого бойца. Думаю, ему по силам победить и Чжана. Но я считаю, что Чжилэй доставит Фьюри слишком много проблем. У него очень сильный удар с обеих рук»

    Чжан Чжилэй является временным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. В недавнем поединке китаец победил нокаутом в третьем раунде Джо Джойса.

    Тайсону Фьюри сейчас принадлежит титул по линии WBC. В активе «цыганского короля» 33 выигранных поединка и одна ничья на профессиональном ринге.

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