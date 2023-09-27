Белью: Чжилэй доставит Фьюри слишком много проблем

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весеочень непростым соперником для непобежденного тяжеловеса

«Фьюри легко победит любого бойца. Думаю, ему по силам победить и Чжана. Но я считаю, что Чжилэй доставит Фьюри слишком много проблем. У него очень сильный удар с обеих рук»

Чжан Чжилэй является временным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. В недавнем поединке китаец победил нокаутом в третьем раунде Джо Джойса.

Тайсону Фьюри сейчас принадлежит титул по линии WBC. В активе «цыганского короля» 33 выигранных поединка и одна ничья на профессиональном ринге.