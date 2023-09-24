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    Джойс не планирует завершать карьеру после проигрыша Чжилэю

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс
    Британский профессиональный боксер-тяжеловес Джо Джойс, бывший временный чемпион по версии WBO, сообщил, что не станет завершать карьеру после поражения от Чжана Чжилэя в реванше.

    Джо Джойс и Чжан Чжилэй
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    Джо Джойс и Чжан Чжилэй

    «Чжан — великий боец. Невероятно сильный и неудобный противник. Я разочарован, что так вышло. Но пока завершать карьеру не собираюсь. У меня еще много сил. Я восстановлюсь и вернусь на ринг»

    В ночь с 23 на 24 сентября Чжилэй победил Джойса нокаутом в третьем раунде в бою за титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

    Их первый поединок в апреле этого года также завершился досрочно в пользу китайского боксера. Для Джойса поражение в прошедшем бою стало вторым в карьере при 15-ти победах.

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