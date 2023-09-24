Джойс не планирует завершать карьеру после проигрыша Чжилэю

Британский профессиональный боксер-тяжеловес, бывший временный чемпион по версии WBO, сообщил , что не станет завершать карьеру после поражения отв реванше.

«Чжан — великий боец. Невероятно сильный и неудобный противник. Я разочарован, что так вышло. Но пока завершать карьеру не собираюсь. У меня еще много сил. Я восстановлюсь и вернусь на ринг»

В ночь с 23 на 24 сентября Чжилэй победил Джойса нокаутом в третьем раунде в бою за титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

Их первый поединок в апреле этого года также завершился досрочно в пользу китайского боксера. Для Джойса поражение в прошедшем бою стало вторым в карьере при 15-ти победах.