Фигередо дебютирует в легчайшем весе против Фонта 3 декабря

Дейвисон Фигередо Фото: globallookpress.com
Фигередо ранее был чемпионом промоушена в наилегчайшем весе. Грядущий бой в категории до 61,2 кг станет для бразильца дебютным. В последнем поединке Дейвисон досрочно проиграл Брэндону Морено.
Роб Фонт на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшей весовой категории UFC. В последний раз он дрался 5 августа этого года.
Тогда Фонт потерпел поражение единогласным решением судей от Кори Сэндхагена. Всего в активе Роба 20 побед и 7 проигрышей в смешанных единоборствах.