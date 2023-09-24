Фигередо дебютирует в легчайшем весе против Фонта 3 декабря

UFC официально утвердил поединок в легчайшем дивизионе с участием. Бойцы подерутся в основном карде турнира в Миннесоте 3 декабря.

Фигередо ранее был чемпионом промоушена в наилегчайшем весе. Грядущий бой в категории до 61,2 кг станет для бразильца дебютным. В последнем поединке Дейвисон досрочно проиграл Брэндону Морено.

Роб Фонт на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшей весовой категории UFC. В последний раз он дрался 5 августа этого года.

Тогда Фонт потерпел поражение единогласным решением судей от Кори Сэндхагена. Всего в активе Роба 20 побед и 7 проигрышей в смешанных единоборствах.