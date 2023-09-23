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    Стивенсон назвал Мейвезера самым умным боксером в истории

    Бокс/ММА Бокс Флойд Мейуэзер WBC WBO WBA IBF Конор Макгрегор Шакур Стивенсон
    Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Шакур Стивенсон рассказал, кого считает самым умным бойцом в истории.

    Флойд Мейвезер
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    Флойд Мейвезер

    «Если говорить о самом умном боксере в истории, то я назову Флойда Мейвезера. Я всегда хотел применять на ринге его стиль. На тренировках стремлюсь к тому, чтобы ударить соперника и не получить в ответ. Такой стиль позволит мне стать чемпионом и в легком весе»

    Мейвезер выступал на профессиональном ринге с 1996-го по 2017 год. Флойд завершил карьеру после победы техническим нокаутом над Конором Макгрегором.

    Всего на счету Мейвезера 50 выигранных поединков и ни единого поражения. Ему удалось стать чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях.

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