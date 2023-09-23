Стивенсон назвал Мейвезера самым умным боксером в истории

Флойд Мейвезер Фото: globallookpress.com
«Если говорить о самом умном боксере в истории, то я назову Флойда Мейвезера. Я всегда хотел применять на ринге его стиль. На тренировках стремлюсь к тому, чтобы ударить соперника и не получить в ответ. Такой стиль позволит мне стать чемпионом и в легком весе»
Мейвезер выступал на профессиональном ринге с 1996-го по 2017 год. Флойд завершил карьеру после победы техническим нокаутом над Конором Макгрегором.
Всего на счету Мейвезера 50 выигранных поединков и ни единого поражения. Ему удалось стать чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях.