Стивенсон назвал Мейвезера самым умным боксером в истории

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе рассказал , кого считает самым умным бойцом в истории.

«Если говорить о самом умном боксере в истории, то я назову Флойда Мейвезера. Я всегда хотел применять на ринге его стиль. На тренировках стремлюсь к тому, чтобы ударить соперника и не получить в ответ. Такой стиль позволит мне стать чемпионом и в легком весе»

Мейвезер выступал на профессиональном ринге с 1996-го по 2017 год. Флойд завершил карьеру после победы техническим нокаутом над Конором Макгрегором.

Всего на счету Мейвезера 50 выигранных поединков и ни единого поражения. Ему удалось стать чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях.