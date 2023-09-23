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    UFC утвердил бой Каннонира и Долидзе на 2 декабря

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Джаред Каннонир Марвин Веттори
    Представители UFC анонсировали поединок в средней весовой категории с участием Джареда Каннонира и Романа Долидзе на 2 декабря на турнире в Миннесоте.

    Роман Долидзе
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    Роман Долидзе

    Грузинский боец подходит к этой встрече после поражения единогласным решением судей от Марвина Веттори. На данный момент Долидзе занимает седьмую строчку в рейтинге средневесов UFC.

    Каннонир сейчас идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Американец располагается на четвертой позиции в ростере.

    В активе Джареда 17 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. В UFC 39-летний американец выступает с января 2015 года. В июне 2022-го Каннонир дрался за титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи, но проиграл ему по очкам.

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