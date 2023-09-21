ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «МЮ»Был решением, а стал проблемой. Ошибки вратаря привели к краху «МЮ» в Мюнхене
  • 16:40
    • «Оренбург» и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России
  • 15:28
    • Президент РФС: Со стороны УЕФА нет никакой дискриминации по отношению к России
  • 14:36
    • Котов вышел во второй круг турнира в Чэнду
  • 14:27
    • «Динамо» обыграло «Амур» и продлило серию побед до шести матчей
    Все новости спорта

    Пантожа проведет первую защиту титула против Ройвала

    Бокс/ММА ММА UFC Брэндон Морено
    Действующий чемпион UFC в весовой категории до 56,7 кг Александре Пантожа проведет первую защиту титула против Брэндона Ройвала. Их поединок состоится в со-главном событии вечера на турнире в Лас-Вегасе 17 декабря.

    Александре Пантожа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александре Пантожа

    В предыдущем бою бразилец отобрал пояс у Брэндона Морено. Тогда Александре одержал победу раздельным решением судей. Сейчас бразилец идет в промоушене на серии из четырех выигранных боев кряду.

    Ройвал на данный момент занимает четвертую позицию в рейтинге наилегчайшего дивизиона. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Матеуса Николау.

    Всего на счету Брэндона 15 побед и 6 поражений в профессиональной карьере. В UFC 31-летний американец выступает с мая 2020 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» не оставит шансов сопернику?
  • «Шериф» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у ЛАСК?
  • ЛАСК — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сумеет ли «Карабах» одолеть норвежцев?
  • «Карабах» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Аякс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аталанта — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако— Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры