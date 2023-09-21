Пантожа проведет первую защиту титула против Ройвала

Действующий чемпион UFC в весовой категории до 56,7 кгпроведет первую защиту титула против. Их поединок состоится в со-главном событии вечера на турнире в Лас-Вегасе 17 декабря.

В предыдущем бою бразилец отобрал пояс у Брэндона Морено. Тогда Александре одержал победу раздельным решением судей. Сейчас бразилец идет в промоушене на серии из четырех выигранных боев кряду.

Ройвал на данный момент занимает четвертую позицию в рейтинге наилегчайшего дивизиона. В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Матеуса Николау.

Всего на счету Брэндона 15 побед и 6 поражений в профессиональной карьере. В UFC 31-летний американец выступает с мая 2020 года.