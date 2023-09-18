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    Тренер Копылова: Роман побьет Адесанью и Стрикленда

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    Расул Магомедалиев, тренер российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова, заявил в соцсетях, что его подопечный победит Исраэля Адесаньею и Шона Стрикленда.

    Роман Копылов
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    Роман Копылов

    «Адесанья не показывает в клетке ничего выдающегося, он серьезно проигрывает Роману в скорости. У Стрикленда ничего нет кроме физической мощи. Он очень удобный для нас соперник»

    На данный момент Копылов идет в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду. На прошедшем турнире в Лас-Вегасе он нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде.

    Всего в активе Романа 12 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. В UFC россиянин выступает с ноября 2019 года.

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