Тренер Копылова: Роман побьет Адесанью и Стрикленда

, тренер российского бойца смешанных единоборств, заявил в соцсетях, что его подопечный победит

«Адесанья не показывает в клетке ничего выдающегося, он серьезно проигрывает Роману в скорости. У Стрикленда ничего нет кроме физической мощи. Он очень удобный для нас соперник»

На данный момент Копылов идет в UFC на серии из четырех выигранных поединков кряду. На прошедшем турнире в Лас-Вегасе он нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде.

Всего в активе Романа 12 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. В UFC россиянин выступает с ноября 2019 года.