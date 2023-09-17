ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Срджан БабичДодавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи»
  • 13:56
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Урал» — «Факел»
  • 13:32
    • Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»
    Все новости спорта

    Джервонта Дэвис получил вызов на бой от Уильяма Сепеды

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Райан Гарсия
    Мексиканский профессиональный боксер-легковес Уильям Сепеда, чемпион Северной Америки по версии WBA, бросил вызов Джервонте Дэвису.

    Джервонта Дэвис (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джервонта Дэвис (слева)

    «Бой с Джервонтой — отличная возможность показать миру, чего я стою. Это будет отличный поединок. Мне стоит опасаться его тяжелых ударов, а ему следует остерегаться моих бесчисленных попаданий и высокого темпа»

    Сепеда в предыдущем поединке одолел техническим нокаутом Мерсито Гесто. На данный момент мексиканец занимает в рейтинге легковесов по линии WBA вторую позицию.

    Дэвис в апреле этого года нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде. У «Танка», также как и у Сепеды, 29 побед и ни единого поражения на профессиональном ринге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Челси» исправится за осечку в прошлом туре
  • «Борнмут» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Монако» продолжит побеждать?
  • «Лорьян» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры