Джервонта Дэвис получил вызов на бой от Уильяма Сепеды

Мексиканский профессиональный боксер-легковес, чемпион Северной Америки по версии WBA, бросил вызов

«Бой с Джервонтой — отличная возможность показать миру, чего я стою. Это будет отличный поединок. Мне стоит опасаться его тяжелых ударов, а ему следует остерегаться моих бесчисленных попаданий и высокого темпа»

Сепеда в предыдущем поединке одолел техническим нокаутом Мерсито Гесто. На данный момент мексиканец занимает в рейтинге легковесов по линии WBA вторую позицию.

Дэвис в апреле этого года нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде. У «Танка», также как и у Сепеды, 29 побед и ни единого поражения на профессиональном ринге.