Хильберто Рамирес: Готов перейти в тяжеловесы и подраться с Джошуа

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в полутяжелом весе высказался о потенциальном поединке против

«Поединок с Джошуа — очень интересный вызов для меня. На тренировках я довольно часто спаррингую с тяжеловесами. Почему бы и не устроить этот бой. В будущем я готов перейти в тяжеловесы и подраться с Энтони»

Рамирес в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Дмитрию Биволу. Для «Зурдо» это был первый проигранный бой в карьере при 44-х победах.

В следующем поединке Хильберто встретится с Джо Смитом. На данный момент мексиканец занимает шестую строчку в рейтинге полутяжеловесов по версии WBO.