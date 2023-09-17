Хильберто Рамирес: Готов перейти в тяжеловесы и подраться с Джошуа

Хильберто Рамирес Фото: globallookpress.com
«Поединок с Джошуа — очень интересный вызов для меня. На тренировках я довольно часто спаррингую с тяжеловесами. Почему бы и не устроить этот бой. В будущем я готов перейти в тяжеловесы и подраться с Энтони»
Рамирес в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Дмитрию Биволу. Для «Зурдо» это был первый проигранный бой в карьере при 44-х победах.
В следующем поединке Хильберто встретится с Джо Смитом. На данный момент мексиканец занимает шестую строчку в рейтинге полутяжеловесов по версии WBO.