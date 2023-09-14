Долидзе предложил провести бой Уиттакеру

Топовый средневес UFCв соцсетях заявил о желании подраться с бывшим чемпионом дивизиона

«Брансон выбыл из строя на несколько месяцев, и теперь я остался без соперника. Роберт, я слышал, что тебе тоже нужен противник. Давай устроим наш бой ближе к концу года»

Роман Долидзе на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге среднего дивизиона. В ноябре он должен был драться против Дерека Брансона.

Однако американец получил травму и снялся с поединка. В своем последнем бою Долидзе проиграл единогласным решением судей Марвину Веттори. Всего на счету Романа 12 побед и 2 поражения в ММА.