Долидзе предложил провести бой Уиттакеру

Роберт Уиттакер Фото: globallookpress.com
«Брансон выбыл из строя на несколько месяцев, и теперь я остался без соперника. Роберт, я слышал, что тебе тоже нужен противник. Давай устроим наш бой ближе к концу года»
Роман Долидзе на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге среднего дивизиона. В ноябре он должен был драться против Дерека Брансона.
Однако американец получил травму и снялся с поединка. В своем последнем бою Долидзе проиграл единогласным решением судей Марвину Веттори. Всего на счету Романа 12 побед и 2 поражения в ММА.