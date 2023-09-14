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    Тренер Махачева видит Макгрегора фаворитом в бою с Чендлером

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер Дастин Порье Ислам Махачев
    Хавьер Мендес, тренер Ислама Махачева, выбрал своего фаворита в потенциальном поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Чендлер во время поединков слишком часто играет на публику. Если бы он боролся, то смог бы победить Макгрегора. Конор попадает по соперникам гораздо чаще. Чендлер для него станет неподвижной мишенью»

    Предварительно поединок Макгрегора и Чендлера был запланирован на начало осени этого года. Однако ирландец не сумел вовремя пройти допинг-тест и поэтому не может быть допущен к боям до конца 2023-го.

    Теперь его поединок с Чендлером перенесен на неопределенный срок. Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. Тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

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