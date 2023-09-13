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    UFC согласовал новый контракт с Александром Волковым

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волков Тай Туиваса
    Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, подписал новый контракт с UFC.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    Известно, что стороны заключили соглашение на несколько поединков. Переговоры Волкова с UFC о новом контракте начались еще до его выступления на турнире в Сиднее.

    Напомним, что Александр 10 сентября одолел удушающим приемом во втором раунде Тая Туивасу. Для «Драго» это уже третий выигранный поединок кряду в промоушене.

    На данный момент россиянин располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Всего на счету Волкова 37 побед и 10 поражений в карьере.

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