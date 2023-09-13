UFC согласовал новый контракт с Александром Волковым

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелой весовой категории, подписал новый контракт с UFC.

Известно, что стороны заключили соглашение на несколько поединков. Переговоры Волкова с UFC о новом контракте начались еще до его выступления на турнире в Сиднее.

Напомним, что Александр 10 сентября одолел удушающим приемом во втором раунде Тая Туивасу. Для «Драго» это уже третий выигранный поединок кряду в промоушене.

На данный момент россиянин располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Всего на счету Волкова 37 побед и 10 поражений в карьере.