Евлоев: Топурия продолжает уходить от боя со мной

Топовый полулегковес UFCв соцсетях написал, что грузинский боецбоится проводить с ним поединок.

«Мне бы хотелось подраться за пояс с Волкановски. Я снесу голову любому на пути к титулу. Тот же Топурия продолжает уходить от боя со мной. Он испугался. Я для него настоящий кошмар»

Илия Топурия сейчас является пятым номером рейтинга полулегковесов. В последнем поединке грузин одолел единогласным решением судей Джоша Эммета.

Евлоев занимает девятую строчку в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем бою россиянин победил по очкам Диего Лопеса. Всего в активе Мовсара 17 выигрышей и ни одного поражения в ММА.