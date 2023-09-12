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    Евлоев: Топурия продолжает уходить от боя со мной

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волкановски
    Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в соцсетях написал, что грузинский боец Илия Топурия боится проводить с ним поединок.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Мне бы хотелось подраться за пояс с Волкановски. Я снесу голову любому на пути к титулу. Тот же Топурия продолжает уходить от боя со мной. Он испугался. Я для него настоящий кошмар»

    Илия Топурия сейчас является пятым номером рейтинга полулегковесов. В последнем поединке грузин одолел единогласным решением судей Джоша Эммета.

    Евлоев занимает девятую строчку в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем бою россиянин победил по очкам Диего Лопеса. Всего в активе Мовсара 17 выигрышей и ни одного поражения в ММА.

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