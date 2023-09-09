Тайсон Фьюри: Уайлдер сломает Джошуа подбородок

Непобежденный британский боксер-тяжеловес, действующий чемпион мира по версии WBC, высказался о поединке между

«Я думаю, что они оба настоящие неудачники. Мне бы хотелось, чтобы в этом бою "Эй-Джей" выиграл нокаутом. Но Джошуа — беспомощная девочка. Уайлдер сломает ему подбородок»

Боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Деонтем Уайлдером предварительно анонсирован на январь-февраль следующего года.

«Эй-Джей» подходит к этой встрече на серии из двух выигранных боев кряду. Ранее Джошуа победил единогласным решением судей Джермейна Франклина, а также нокаутировал Роберта Хелениуса.