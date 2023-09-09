Линдон Артур может стать следующим соперником Дмитрия Бивола

Британский боксер-полутяжеловесможет стать следующим соперником. В данный период времени команды бойцов ведут переговоры об организации поединка.

Представители россиянина планируют организовать встречу в декабре или начале 2023 года. В последний раз Бивол выступал в ноябре 2022-го. Тогда он одолел судейским решением Хильберто Рамиреса.

Артур 1 сентября победил нокаутом Брайана Суареса в десятом раунде. В том поединке британец завоевал вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBO.

Всего у Линдона 23 победы и один проигрыш в карьере. На счету Бивола 21 выигрыш и ни одного поражения. Сейчас Дмитрий владеет титулом по версии WBA Super в дивизионе до 79,4 кг.