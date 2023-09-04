Двалишвили: О’Мэлли убегает от боя со мной уже 5 лет

Топовый боец легчайшей весовой категории UFCв соцсетях сообщил, что новый чемпион их дивизионаизбегает очного поединка с ним.

«Я бросал ему вызов еще в 2018-м году. Но он ни разу так и не согласился на этот поединок. О’Мэлли убегает от боя со мной уже 5 лет. Сейчас я главный претендент на титул. Но О’Мэлли после каждой своей победы выбирает себе другого соперника»

Двалишвили на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге легчайшей весовой категории UFC. В своем последнем поединке он одолел единогласным решением судей Петра Яна.

О’Мэлли на турнире UFC 292 нокаутировал во втором раунде Алджамейна Стерлинга в титульном бою. По окончании того поединка Шон назвал следующим желаемым соперником Марлона Веру.