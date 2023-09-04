Менеджер Бивола: Нам трудно найти для Дмитрия нового соперника

, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super рассказал о трудностях поиска следующего оппонента для россиянина.

«Мы рассчитываем на возвращение Дмитрия в ринг в ноябре-декабре этого года. Нам трудно найти для Дмитрия нового соперника. У нас был вариант подраться с Азизом и Буатси. Однако они оба отказались и решили провести бой друг с другом. Сейчас мы ведем переговоры еще с одним боксером»

В последний раз россиянин выступал в ноябре прошлого года. Тогда Бивол победил единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

Всего в активе Дмитрия 21 выигранный поединок в карьере, в 11-ти боях россиянин побеждал нокаутом. На профессиональном ринге Бивол еще не потерпел ни одного поражения.