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    Менеджер Бивола: Нам трудно найти для Дмитрия нового соперника

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес
    Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, рассказал о трудностях поиска следующего оппонента для россиянина.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Мы рассчитываем на возвращение Дмитрия в ринг в ноябре-декабре этого года. Нам трудно найти для Дмитрия нового соперника. У нас был вариант подраться с Азизом и Буатси. Однако они оба отказались и решили провести бой друг с другом. Сейчас мы ведем переговоры еще с одним боксером»

    В последний раз россиянин выступал в ноябре прошлого года. Тогда Бивол победил единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

    Всего в активе Дмитрия 21 выигранный поединок в карьере, в 11-ти боях россиянин побеждал нокаутом. На профессиональном ринге Бивол еще не потерпел ни одного поражения.

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