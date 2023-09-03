Аспиналл: Я единственный, кто хочет драться с Павловичем

Топовый тяжеловес UFCдал комментарий по поводу организации поединка против российского бойца

«Если Ган продолжит убегать от меня, то я больше не буду говорить о нем. Тогда моим следующий соперником должен стать Павлович. Я единственный, кто хочет драться с ним. Это бой, который приведет меня к поясу»

Аспиналл сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В своем последнем поединке британец нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру.

Павлович является первым номером ростера UFC в тяжелом весе. Сейчас россиянин идет на серии из шести побед кряду. В предыдущим бою Сергей финишировал Кертиса Блэйдса.