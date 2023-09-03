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    Аспиналл: Я единственный, кто хочет драться с Павловичем

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сирил Ган Сергей Павлович
    Топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл дал комментарий по поводу организации поединка против российского бойца Сергея Павловича.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Если Ган продолжит убегать от меня, то я больше не буду говорить о нем. Тогда моим следующий соперником должен стать Павлович. Я единственный, кто хочет драться с ним. Это бой, который приведет меня к поясу»

    Аспиналл сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В своем последнем поединке британец нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру.

    Павлович является первым номером ростера UFC в тяжелом весе. Сейчас россиянин идет на серии из шести побед кряду. В предыдущим бою Сергей финишировал Кертиса Блэйдса.

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