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    Редкач считает, что судья украл у Дюбуа победу над Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA Александр Усик
    Украинский профессиональный боксер Иван Редкач в соцсетях назвал победу своего соотечественника Александра Усика над Даниэлем Дюбуа незаслуженной.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Я не поверю в то, что сказал Усик после того удара. Его слова полностью не соответствуют принципам анатомии. Судья просто вытащил Усика. Это очередная история об украденной победе»

    26 августа Усик в поединке за 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом отрезке их боя Даниэль пробил украинцу в область резинки шорт, после чего судья остановил встречу на 5 минут.

    По окончании поединка команда британца подала апелляцию о несогласии с решением рефери. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен намерен добиться реванша с Усиком.

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