Редкач считает, что судья украл у Дюбуа победу над Усиком

Украинский профессиональный боксерв соцсетях назвал победу своего соотечественниканаднезаслуженной.

«Я не поверю в то, что сказал Усик после того удара. Его слова полностью не соответствуют принципам анатомии. Судья просто вытащил Усика. Это очередная история об украденной победе»

26 августа Усик в поединке за 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом отрезке их боя Даниэль пробил украинцу в область резинки шорт, после чего судья остановил встречу на 5 минут.

По окончании поединка команда британца подала апелляцию о несогласии с решением рефери. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен намерен добиться реванша с Усиком.