Дмитрий Бивол: Я не намерен боксировать до 40 лет

Дмитрий Бивол (слева) Фото: globallookpress.com
«Я не могу точно сказать, когда закончу карьеру. Буду смотреть на свое самочувствие. Но я не намерен боксировать до 40 лет. Сейчас передо мной стоит цель завоевать титулы. Это самое главное. Сложно сказать, когда у меня получится их заполучить»
Сейчас Дмитрию 32 года. За профессиональную карьеру он провел 21 поединок и в каждом из них одержал победу. Последнее выступление Бивола было в ноябре прошлого года.
Россиянин одолел Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBA Super в пятый раз кряду. Данный титул Дмитрий завоевал в октябре 2019-го.