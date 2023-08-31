Дмитрий Бивол: Я не намерен боксировать до 40 лет

Российский профессиональный боксер-полутяжеловес, чемпион мира по версии WBA Super, сообщил , что не планирует выступать на ринге до 40 лет.

«Я не могу точно сказать, когда закончу карьеру. Буду смотреть на свое самочувствие. Но я не намерен боксировать до 40 лет. Сейчас передо мной стоит цель завоевать титулы. Это самое главное. Сложно сказать, когда у меня получится их заполучить»

Сейчас Дмитрию 32 года. За профессиональную карьеру он провел 21 поединок и в каждом из них одержал победу. Последнее выступление Бивола было в ноябре прошлого года.

Россиянин одолел Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBA Super в пятый раз кряду. Данный титул Дмитрий завоевал в октябре 2019-го.