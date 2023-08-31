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    Дмитрий Бивол: Я не намерен боксировать до 40 лет

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA Сборная России Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес
    Российский профессиональный боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии WBA Super, сообщил, что не планирует выступать на ринге до 40 лет.

    Дмитрий Бивол (слева)
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    Дмитрий Бивол (слева)

    «Я не могу точно сказать, когда закончу карьеру. Буду смотреть на свое самочувствие. Но я не намерен боксировать до 40 лет. Сейчас передо мной стоит цель завоевать титулы. Это самое главное. Сложно сказать, когда у меня получится их заполучить»

    Сейчас Дмитрию 32 года. За профессиональную карьеру он провел 21 поединок и в каждом из них одержал победу. Последнее выступление Бивола было в ноябре прошлого года.

    Россиянин одолел Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBA Super в пятый раз кряду. Данный титул Дмитрий завоевал в октябре 2019-го.

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