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    Руис: Я не стану драться с Уайлдером меньше, чем за 10 миллионов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Энди Руис
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Энди Руис обозначил желаемый гонорар за поединок против Деонтея Уайлдера.

    Энди Руис
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    Энди Руис

    «Мне предлагают слишком мало денег за этот бой. Какой смысл драться с Уайлдером, если я получу столько же, сколько и за предыдущий поединок? Я не выйду в ринг против Деонтея меньше, чем за 10 миллионов долларов»

    Последний бой с участием Руиса проходил в сентябре прошлого года. Тогда экс-чемпион мира победил единогласным решением судей кубинского боксера Луиса Ортиса.

    Сейчас Энди идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Всего в его активе 35 побед и 2 проигрыша на профессиональном ринге. У Уайлдера 43 выигрыша, 2 поражения и одна ничья в карьере.

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