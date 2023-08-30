Руис: Я не стану драться с Уайлдером меньше, чем за 10 миллионов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории обозначил желаемый гонорар за поединок против

«Мне предлагают слишком мало денег за этот бой. Какой смысл драться с Уайлдером, если я получу столько же, сколько и за предыдущий поединок? Я не выйду в ринг против Деонтея меньше, чем за 10 миллионов долларов»

Последний бой с участием Руиса проходил в сентябре прошлого года. Тогда экс-чемпион мира победил единогласным решением судей кубинского боксера Луиса Ортиса.

Сейчас Энди идет на серии из двух выигранных поединков кряду. Всего в его активе 35 побед и 2 проигрыша на профессиональном ринге. У Уайлдера 43 выигрыша, 2 поражения и одна ничья в карьере.