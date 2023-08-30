Дана Уайт: Холлоуэю не стоит драться с Волкановски еще раз

Глава UFC сообщил , что в ближайшее время он не видит смысла в четвертом поединке между

«Алекс доминирующий чемпион в полулегком весе. Многие считают, что он выиграл тот бой с Махачевым. Сейчас Холлоуэю точно не стоит драться с Волкановски еще раз. В данный период времени я не заинтересован в четвертом бою»

Первый поединок Холлоуэя и Волкановски проходил в декабре 2019 года. Тогда Александр одержал победу единогласным решением судей. Последующие 2 боя также остались за австралийцем.

Волкановски сейчас принадлежит титул UFC в полулегком весе. Макс Холлоуэй занимает первую строчку в рейтинге весовой категории до 66 кг. В последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде «Корейского зомби».