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    Дана Уайт: Холлоуэю не стоит драться с Волкановски еще раз

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в ближайшее время он не видит смысла в четвертом поединке между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Алекс доминирующий чемпион в полулегком весе. Многие считают, что он выиграл тот бой с Махачевым. Сейчас Холлоуэю точно не стоит драться с Волкановски еще раз. В данный период времени я не заинтересован в четвертом бою»

    Первый поединок Холлоуэя и Волкановски проходил в декабре 2019 года. Тогда Александр одержал победу единогласным решением судей. Последующие 2 боя также остались за австралийцем.

    Волкановски сейчас принадлежит титул UFC в полулегком весе. Макс Холлоуэй занимает первую строчку в рейтинге весовой категории до 66 кг. В последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде «Корейского зомби».

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