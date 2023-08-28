Топурия: Бой с О’Мэлли — слишком легкий вызов для меня

Топовый боец полулегкой весовой категории UFC рассказал , что думает о потенциальном поединке против чемпиона легчайшего дивизиона

«О’Мэлли не достоин моего внимания. Ему нужно долго расти, чтобы встретиться со мной в октагоне. Прямо сейчас бой с О’Мэлли — слишком легкий вызов для меня»

Топурия на данный момент располагается на пятой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. В предыдущем бою грузин одолел единогласным решением судей Джоша Эммета.

О’Мэлли на недавнем турнире UFC 292 нокаутировал Алджамейна Стерлинга, став новым чемпионом в легчайшем весе. В активе Шона 17 побед и один проигрыш. У Топурии 14 выигранных боев и ни одного поражения в ММА.