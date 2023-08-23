Тони Фергюсон предложил провести бой Конору Макгрегору

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
«Говорят, что у Макгрегора сейчас слишком много проблем. Но это все оправдания. Конор, ты просто трус. До сих пор не вижу, чтобы ты подписал контракт на бой со мной»
Тони в недавнем бою на турнире UFC 291 и потерпел поражение сабмишном от Бобби Грина. Сейчас у «Эль-Кукуя» 6 проигранных поединков кряду в UFC.
Макгрегор дрался в последний раз в июле 2021-го против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу посреди первого раунда и не смог продолжить встречу.