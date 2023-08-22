Пол Крейг: Анкалаев должен драться с Прохазкой за титул

Топовый боец среднего дивизиона UFC считает , что его бывший оппонентдолжен сразиться сза титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Я не думаю, что Перейра после одной победы над Блаховичем заслужил право выйти на бой за пояс. Он не может просто перепрыгнуть через весь ростер. В дивизионе есть люди, которые несколько лет шли к этому бою. Считаю, что именно Анкалаев должен драться с Прохазкой за титул»

Магомед Анкалаев на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. Последний поединок россиянина против Яна Блаховича завершился вничью.

Сейчас россиянин идет в UFC на беспроигрышной серии из десяти боев кряду. Следующий бой Магомед проведет на турнире в Абу-Даби в конце октября против Джонни Уокера.