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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
    Все новости спорта

    Пол Крейг: Анкалаев должен драться с Прохазкой за титул

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Ян Блахович Алекс Перейра
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Пол Крейг считает, что его бывший оппонент Магомед Анкалаев должен сразиться с Иржи Прохазкой за титул чемпиона в полутяжелом весе.

    Пол Крейг
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    Пол Крейг

    «Я не думаю, что Перейра после одной победы над Блаховичем заслужил право выйти на бой за пояс. Он не может просто перепрыгнуть через весь ростер. В дивизионе есть люди, которые несколько лет шли к этому бою. Считаю, что именно Анкалаев должен драться с Прохазкой за титул»

    Магомед Анкалаев на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. Последний поединок россиянина против Яна Блаховича завершился вничью.

    Сейчас россиянин идет в UFC на беспроигрышной серии из десяти боев кряду. Следующий бой Магомед проведет на турнире в Абу-Даби в конце октября против Джонни Уокера.

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