Тренер Уайлдера: Мы договорились о бое с Джошуа на январь

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC рассказал , когда его подопечный проведет поединок с

«Этот бой просто не может не состояться. Парни заслужили очной встречи. Мы договорились о бое с Джошуа на январь. Сделка по организации поединка уже закрыта»

Изначально поединок Уайлдера и Джошуа должен был состояться в декабре 2023-го. Однако команда «Эй-Джея» этим летом приняла реванш против Уайта, который не состоялся.

Вместо Диллиана британский тяжеловес проведет 12 августа бой против Роберта Хелениуса, который был предыдущим соперником Уайлдера. Их поединок проходил в октябре прошлого года и закончился победой Деонтея нокаутом в первом раунде.