Сехудо рассказал, за счет чего Стрикленд может победить Адесанью

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
«Шон должен сразу же занять центр октагона и начать давить на Адесанью. Ему нельзя застаиваться. Стрикленду нужно идти вперед и рисковать. Только так он станет новым чемпионом»
Титульный поединок Стрикленда и Адесаньи в среднем весе возглавит кард турнира UFC 293 в Сиднее. Американец в данной встрече заменит первого номера рейтинга Дрикуса Дю Плесси.
Шон сейчас располагается на пятой позиции в ростере средневесов. К поединку с Адесаньей американец подходит после досрочной победы над Абусупьяном Магомедовым.