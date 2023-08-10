Мэгни сразится с Гэрри вместо Нила на UFC 292

Рекордсмен UFC по количеству победсогласен выйти на бой противна коротком уведомлении 20 августа на турнире в Бостоне вместо

Их поединок пройдет в рамках основного карда в полусреднем дивизионе. Накануне Джефф получил травму и был вынужден сняться с турнира UFC 292.

Мэгни на данный момент занимает 11-ю позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. В своем последнем поединке американец одолел единогласным решением судей Филипа Роуза.

Гэрри сейчас располагается на 13-й строчке в рейтинге дивизиона до 77,1 кг. В предыдущем бою ирландец нокаутировал Даниэла Родригеса, сохранив 0 в графе поражений. Всего на счету Иена 12 побед в 12-ти поединках в ММА.