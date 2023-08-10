Деррик Льюис подписал контракт с UFC на 8 боев

Бывший претендент на титул UFC в тяжелой весовой категориисогласовал с промоушеном новый контракт на 8 поединков.

На данный момент американцу 38 лет. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. В своем последнем поединке «Черный зверь» финишировал в первом раунде Маркоса Де Лиму.

Тот бой был для Льюиса последним по предыдущему контракту. Напомним, что Деррик является рекордсменом UFC по количеству нокаутов (14). В промоушене Даны Уайта он выступает на протяжении девяти лет.

Всего в активе Льюиса 38 поединков в профессиональной карьере. На его счету 27 побед и 11 поражений. Очередной бой для Деррика в UFC может пройти до конца текущего года.