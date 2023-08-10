Бейдер и Нурмагомедов проведут защиты титулов на Bellator 300

7 октября на турнире Bellator 300проведут защиты своих чемпионских поясов. 40-летний американец сразится с первым номером тяжеловесов

Нурмагомедов встретится в поединке с Брентом Примусом, располагающимся на четвертой строчке в ростере легкой весовой категории. Для россиянина это будет первая защита чемпионского пояса.

Также в основном карде турнира Bellator 300 пройдут еще 2 титульных поединка. В женском наилегчайшем весе Лиз Кармуш проведет бой против Илимы-Лей Макфарлейн.

В со-главном событии вечера чемпионка легчайшего дивизиона Крис Сайборг подерется с Кэт Зингано. Возглавит кард турнира бой Райана Бейдера и Линтона Вассела.