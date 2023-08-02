Джошуа: Уайт не стал лучше со времен нашего первого боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал , что думает о реванше против своего соотечественника из Великобритании

«Он не стал лучше со времен нашего первого боя. Диллиан все также испытывает проблемы против высокорослых парней. Уайт придерживается стандартов старой школы и никак не развивается»

Первый поединок между Джошуа и Уайтом проходил в декабре 2015-го. Тогда «Эй-Джей» нокаутировал Диллиана и стал чемпионом Великобритании.

Их ответный поединок пройдет 12 августа этого года. Джошуа подходит к реваншу после победы над Джермейном Франклином по очкам. Всего в активе Энтони 25 побед и 3 поражения в карьере.