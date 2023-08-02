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    Джошуа: Уайт не стал лучше со времен нашего первого боя

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что думает о реванше против своего соотечественника из Великобритании Диллиана Уайта.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Он не стал лучше со времен нашего первого боя. Диллиан все также испытывает проблемы против высокорослых парней. Уайт придерживается стандартов старой школы и никак не развивается»

    Первый поединок между Джошуа и Уайтом проходил в декабре 2015-го. Тогда «Эй-Джей» нокаутировал Диллиана и стал чемпионом Великобритании.

    Их ответный поединок пройдет 12 августа этого года. Джошуа подходит к реваншу после победы над Джермейном Франклином по очкам. Всего в активе Энтони 25 побед и 3 поражения в карьере.

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