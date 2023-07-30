Перейра выиграл раздельным решением судей у Блаховича

в со-главном событии вечера на UFC 291 в полутяжелом дивизионе одержал победу раздельным решением судей над

Для бразильца это был дебютный поединок в весовой категории до 93 кг. Ранее Перейра владел поясом в среднем дивизионе. Блахович является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе.

К поединку с Алексом поляк подходил в статусе третьего номера рейтинга. Благодаря данной победе Перейра врывается в топ-3 полутяжеловесов и становится потенциальным кандидатом на вакантный титул.

Всего в активе бразильца 8 выигранных боев и 2 поражения в смешанных единоборствах. У Блаховича 29 побед, 10 проигрышей и одна ничья в профессиональной карьере.