Перейра: Блахович самый трудный соперник в полутяжелом весе

Бывший обладатель пояса UFC в весовой категории до 83,9 кгсамым непростым оппонентом в полутяжелом дивизионе.

«Блахович очень сильный боец. Он не зря был чемпионом. Я могу назвать его самым трудным соперником в полутяжелом весе. Но если выиграю у него, то мне больше никто не скажет, что я плох в грэпплинге»

Противостояние Блаховича и Перейра в рамках дивизиона до 93 кг станет со-главным событием вечера на предстоящем турнире в Солт-Лейк-Сити 30 июля.

Ян является экс-чемпионом данной весовой категории и сейчас занимает третью позицию в рейтинге. Для Алекса это будет дебют в полутяжелом весе. К данному бою бразилец подходит после проигрыша нокаутом от Исраэля Адесаньи.