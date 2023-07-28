Чикадзе проведет первый бой после травмы с Касересом на UFC 293

Гига Чикадзе (справа) Фото: globallookpress.com
Его соперником станет Алекс Касерес, занимающий 15-ю позицию в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. Американец подходит к этой встрече на серии из двух побед кряду.
В предыдущем своем бою он одолел единогласным решением судей Дэниела Пинеду. Чиказде сейчас располагается на девятой позиции в ростере дивизиона до 66 кг.
В последний раз грузин выступал в январе прошлого года. Тогда Гига Чикадзе потерпел свое первое поражение в UFC, проиграв по очкам Кэлвину Каттару.