Чикадзе проведет первый бой после травмы с Касересом на UFC 293

Грузинский боец ММАпланирует принять участие на турнире UFC 293 впервые после 18-месячного простоя в связи с травмой колена.

Его соперником станет Алекс Касерес, занимающий 15-ю позицию в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. Американец подходит к этой встрече на серии из двух побед кряду.

В предыдущем своем бою он одолел единогласным решением судей Дэниела Пинеду. Чиказде сейчас располагается на девятой позиции в ростере дивизиона до 66 кг.

В последний раз грузин выступал в январе прошлого года. Тогда Гига Чикадзе потерпел свое первое поражение в UFC, проиграв по очкам Кэлвину Каттару.