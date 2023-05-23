Эдди Хирн уверен в победе Джейка Пола над Нейтом Диасом

Британский промоутерфаворитом в боксерском поединке против экс-бойца UFC легкого и полусреднего дивизионов

«Я буду болеть за Нейта, и мне хотелось, что он победил в этом поединке. Однако нельзя не отметить, как вырос Джейк Пол. Нейту будет тяжело в этом бою. Думаю, Пол оставит его»

Боксерский поединок с участием Пола и Диаса запланирован на 5 августа этого года. В своем предыдущем бою Джейк уступил раздельным решением судей Томми Фьюри.

Для Диаса эта встреча будет дебютной в боксе. Последний поединок его проходил по ММА на UFC 279 против Тони Фергюсона. Тогда Нейт выиграл сабмишном в четвертом раунде.