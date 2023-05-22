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    Биспинг обвинил Макгрегора в применении допинга

    Бокс/ММА ММА UFC Майкл Чендлер Конор Макгрегор Майкл Биспинг
    Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе, а ныне спортивный комментатор Майкл Биспинг обвинил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в употреблении допинга.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Макгрегор должен подраться в Лас-Вегасе через 7 месяцев. До этого времени ему стоит слезть со всех препаратов, которые он применяет. Конор понимает, что его ждут тестирования. Так что ему пора переходить на обычное спортивное питание»

    Следующий поединок Конора Макгрегора должен состояться ближе к началу осени против Майкла Чендлера в рамках полусредней весовой категории.

    Напомним, что ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Всего в активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.

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