Биспинг обвинил Макгрегора в применении допинга

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе, а ныне спортивный комментатор обвинил ирландского бойца смешанных единоборствв употреблении допинга.

«Макгрегор должен подраться в Лас-Вегасе через 7 месяцев. До этого времени ему стоит слезть со всех препаратов, которые он применяет. Конор понимает, что его ждут тестирования. Так что ему пора переходить на обычное спортивное питание»

Следующий поединок Конора Макгрегора должен состояться ближе к началу осени против Майкла Чендлера в рамках полусредней весовой категории.

Напомним, что ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Всего в активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.