Макгрегор согласен провести боксерский бой с «Канело»

Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовой категории сообщил , что готов провести боксерский поединок против

«Альварес начинает слабеть. Я, как и его бывшие соперники, включая Райдера и Сондерса, являюсь левшой. Я прекрасно понимаю, как действовать против Сауля. Так что готов выйти на ринг против него»

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В своем последнем поединке «Канело» одолел единогласным решением судей Джона Райдера.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. В профессиональном боксе у ирландца только один поединок. В 2017-м Конор проводил бой с Флойдом Мейвезером, которому проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.