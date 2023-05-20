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    Макгрегор согласен провести боксерский бой с «Канело»

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    Бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовой категории Конор Макгрегор сообщил, что готов провести боксерский поединок против Сауля Альвареса.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Альварес начинает слабеть. Я, как и его бывшие соперники, включая Райдера и Сондерса, являюсь левшой. Я прекрасно понимаю, как действовать против Сауля. Так что готов выйти на ринг против него»

    Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В своем последнем поединке «Канело» одолел единогласным решением судей Джона Райдера.

    В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. В профессиональном боксе у ирландца только один поединок. В 2017-м Конор проводил бой с Флойдом Мейвезером, которому проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

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