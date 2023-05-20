Ломаченко: Хэйни меня боится, он обескуражен

Девин Хэйни и Василий Ломаченко Фото: globallookpress.com
«Знаете почему Девин толкнул меня на пресс-конференции? Хэйни боится меня, он обескуражен перед боем. Этим поступком Девин показал свое бессилие. Так что теперь он мой»
На прошедшей пресс-конференции во время битвы взглядов Хэйни толкнул Ломаченко. Также накануне боксеры конфликтовали друг с другом во время совместного интервью перед боем.
Их поединок начнется 21 мая в 6:00 по МСК. На кону противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Сейчас все пояса принадлежат Девину Хэйни.