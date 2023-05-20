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    Ломаченко: Хэйни меня боится, он обескуражен

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Украинский профессиональный боксер-легковес Василий Ломаченко в соцсетях прокомментировал толчок со стороны Девина Хэйни на пресс-конференции перед их боем.

    Девин Хэйни и Василий Ломаченко
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    Девин Хэйни и Василий Ломаченко

    «Знаете почему Девин толкнул меня на пресс-конференции? Хэйни боится меня, он обескуражен перед боем. Этим поступком Девин показал свое бессилие. Так что теперь он мой»

    На прошедшей пресс-конференции во время битвы взглядов Хэйни толкнул Ломаченко. Также накануне боксеры конфликтовали друг с другом во время совместного интервью перед боем.

    Их поединок начнется 21 мая в 6:00 по МСК. На кону противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Сейчас все пояса принадлежат Девину Хэйни.

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