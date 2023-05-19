Камару Усман: Финиширую Чимаева в четвертом раунде

Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионев соцсетях заявил, что сумеет досрочно победить шведского бойца, занимающего четвертую строчку в рейтинге их категории.

«Уверен, что у меня получится его победить. Можете запомнить эти слова. Я финиширую Хамзата Чимаева в четвертом раунде. Этот бой будет за мной»

В своем предыдущем поединке Усман уступил Леону Эдвардсу в битве за пояс чемпиона большинством судейских решений. Сейчас «нигерийский кошмар» занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.

Чимаев в последний раз дрался на турнире UFC 279 в сентябре прошлого года в промежуточном весе. Тогда «Борз» одолел сабмишном Кевина Холлэнда в первом раунде. Всего у Хамзата 12 побед и ни одного поражения в ММА.