Нейт Диас: Эдвардс заслужил чемпионский пояс

Звездный американский боец ММАдал комментарий про своего бывшего соперника, которому сейчас принадлежит титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Леон очень хороший боец. Он усердно тренируется и долго шел к титульнику. Эдвардс заслужил чемпионский пояс. Я буду рад, если ему удастся удержать титул еще на некоторое время»

Поединок Диаса и Эдвардса проходил 12 июня 2021 года. Тогда Леон одолел американца единогласным решением судей. Летом прошлого года «Рокки» завоевал пояс в полусреднем весе.

20 августа 2022-го Эдвардс нокаутировал в пятом раунде Усмана. В марте текущего года Леон защитил пояс, одолев того же Камару большинством судейских решений на UFC 286.