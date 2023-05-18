ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов
  • 18:10
    • Медведев разгромил Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме
  • 17:30
    • Надаль намерен завершить карьеру в 2024 году
  • 17:22
    • Официально: Надаль пропустит «Ролан Гаррос»
  • 17:05
    • АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона
    Все новости спорта

    Нейт Диас: Эдвардс заслужил чемпионский пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Нейт Диас
    Звездный американский боец ММА Нейт Диас дал комментарий про своего бывшего соперника Леона Эдвардса, которому сейчас принадлежит титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

    Леон Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Эдвардс

    «Леон очень хороший боец. Он усердно тренируется и долго шел к титульнику. Эдвардс заслужил чемпионский пояс. Я буду рад, если ему удастся удержать титул еще на некоторое время»

    Поединок Диаса и Эдвардса проходил 12 июня 2021 года. Тогда Леон одолел американца единогласным решением судей. Летом прошлого года «Рокки» завоевал пояс в полусреднем весе.

    20 августа 2022-го Эдвардс нокаутировал в пятом раунде Усмана. В марте текущего года Леон защитил пояс, одолев того же Камару большинством судейских решений на UFC 286.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?
  • «Севилья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Оторвется ли «Ньюкасл» от «МЮ» и «Ливерпуля»?
  • «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры