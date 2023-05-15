Розенстрайк: Одна ошибка лишила меня победы над Алмейдой

Суринамский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом дивизионе UFC, в соцсетях прокомментировал свое поражение от

«У меня был план на бой. Думал, что все делаю правильно. Однако резко все перевернулось не в мою пользу, и я проиграл. Одна ошибка лишила меня победы в поединке против Алмейды. Но я обещаю вернуться в клетку более подготовленным»

На прошедшем турнире UFC Charlotte Розенстрайк потерпел поражение от Алмейды удушающим приемом в первом раунде в рамках главного события вечера.

Для суринамского бойца этот проигрыш стал пятым в профессиональной карьере при 13-ти победах. К поединку с Алмейдой Жаирзиньо подходил в статусе девятого номера рейтинга тяжеловесов.