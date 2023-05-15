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    Розенстрайк: Одна ошибка лишила меня победы над Алмейдой

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    Суринамский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенстрайк, выступающий в тяжелом дивизионе UFC, в соцсетях прокомментировал свое поражение от Жаилтона Алмейды.

    Жаирзиньо Розенстрайк
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    Жаирзиньо Розенстрайк

    «У меня был план на бой. Думал, что все делаю правильно. Однако резко все перевернулось не в мою пользу, и я проиграл. Одна ошибка лишила меня победы в поединке против Алмейды. Но я обещаю вернуться в клетку более подготовленным»

    На прошедшем турнире UFC Charlotte Розенстрайк потерпел поражение от Алмейды удушающим приемом в первом раунде в рамках главного события вечера.

    Для суринамского бойца этот проигрыш стал пятым в профессиональной карьере при 13-ти победах. К поединку с Алмейдой Жаирзиньо подходил в статусе девятого номера рейтинга тяжеловесов.

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