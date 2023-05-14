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    Джонни Уокер победил Энтони Смита единогласным решением

    Бокс/ММА ММА UFC
    В рамках со-главного события вечера на турнире UFC Charlotte проходил поединок между рейтинговыми полутяжеловесами Джонни Уокером и Энтони Смитом.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    Встреча продлилась все 3 раунда, а победу единогласным решением судей одержал бразилец. Таким образом, Уокер сейчас идет в UFC на серии из трех выигранных встреч кряду.

    Благодаря данному успеху, Джонни должен подняться с седьмой на пятую строчку в ростере полутяжелого дивизиона. Всего в активе бразильца 28 боев в профессиональной карьере.

    На его счету 21 победа и 7 поражений. Для Энтони Смита это был 18-й проигранный поединок в ММА. Также на счету 34-летнего американца 36 побед.

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