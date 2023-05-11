Гилберт Бернс намекнул об уходе из ММА

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе сообщил , что может в скором времени завершить карьеру бойца.

«Я провел тяжелый поединок с Мухаммадом. Сейчас у меня травма сустава и разрыв мышцы. Хорошо, что все обойдется без хирургического вмешательства. Однако я проделал настолько тяжелый путь, что начал думать о завершении карьеры»

В своем последнем поединке Гилберт уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду на турнире UFC 288. Сейчас бразильский боец занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

Всего в активе Бернса 28 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 22 победы и 6 поражений. В UFC Гилберт дебютировал в июле 2014-го.