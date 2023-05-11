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    Гилберт Бернс намекнул об уходе из ММА

    Бокс/ММА ММА UFC Гилберт Бернс
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс сообщил, что может в скором времени завершить карьеру бойца.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Я провел тяжелый поединок с Мухаммадом. Сейчас у меня травма сустава и разрыв мышцы. Хорошо, что все обойдется без хирургического вмешательства. Однако я проделал настолько тяжелый путь, что начал думать о завершении карьеры»

    В своем последнем поединке Гилберт уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду на турнире UFC 288. Сейчас бразильский боец занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

    Всего в активе Бернса 28 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 22 победы и 6 поражений. В UFC Гилберт дебютировал в июле 2014-го.

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