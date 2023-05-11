Мухаммад: Мне смешно, что Ковингтон второй номер рейтинга

Претендент на титул в полусредней весовой категории UFC американецв своих соцсетях высмеял соотечественника

«Мне смешно, что Ковингтон второй номер рейтинга. Впрочем, можете ему рисовать какие угодно цифры. Это все равно ничего не значит, ведь в скором времени я стану чемпионом в полусреднем весе»

В недавнем бою на турнире в Нью-Джерси Мухаммад одолел по итогам пяти раундов Гилберта Бернса. Белал одержал девятую победу кряду в UFC и завоевал статус претендента.

Ковингтон на данный момент является вторым номером рейтинга в весе до 77,1 кг. В следующем своем поединке Колби должен будет сразиться с действующим чемпионом Леоном Эдвардсом.