Шон О’Мэлли: Я побью и Джервонту Дэвиса, и Райана Гарсию

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе уверен , что сумеет победить по правилам бокса

«Через несколько лет мне бы хотелось провести 2 боксерских поединка против Дэвиса и Гарсии. Я уверен, что побью и Джервонту, и Райана. Мне по силам сделать это»

Джервонта Дэвис является экс-чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBA. Райану Гарсия ранее принадлежал титул временного чемпиона в том же дивизионе по линии WBC.

О’Мэлли сейчас является вторым номером рейтинга легчайшего дивизиона UFC. Всего в активе американца 16 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.