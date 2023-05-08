Дана Уайт: С Умаром Нурмагомедовым никто не хочет драться из топ-10

Президент бойцовской организации UFC сообщил , что никто из представителей первой десятки рейтинга легчайшего дивизиона не заинтересован в поединке с

«Все бойцы из топ-10 дорожат своим местом в рейтинге. Они не хотят рисковать и проводить поединки с тем, кто ниже них. С Умаром Нурмагомедовым вообще никто не хочет драться. Но думаю, что мы решим этот вопрос»

Умар на данный момент располагается на 11-й строчке рейтинга легчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке дагестанец одолел нокаутом в первом раунде Раони Барселоса.

После победы Нурмагомедов бросил вызов первому номеру ростера Мерабу Двалишвили. Однако грузинский боец ответил отказом Умару.