Кормье: Стерлинг настоящий чемпион

Бывший обладатель поясов UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах рассказал , что думает о чемпионе легчайшего веса промоушена

«Что еще должен сделать Алджамейн, чтобы заслужить всеобщее признание? Он регулярно дерется и побеждает сильнейших бойцов. Стерлинг настоящий чемпион»

На прошедшем турнире UFC 288 Алджамейн провел третью успешную защиту чемпионского пояса в поединке с Генри Сехудо. Встреча продлилась все 5 раундов, а Стерлинг выиграл раздельным решением.

Для ямайского бойца это была девятая победа кряду в промоушене. В своем следующем поединке «Алджо» должен будет встретиться с Шоном О’Мэлли.