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    Стерлинг сохранил пояс в легчайшем весе UFC в бою с Сехудо

    Бокс/ММА ММА UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг
    7 мая состоялся титульный поединок в легчайшем дивизионе UFC с участием Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо. Данный бой был главным событием вечера и продлился все 5 раундов.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    Стерлинг одержал победу раздельным решением судей. 2 рефери отдали бой Алджамейну со счетом 48:47. Для Стерлинга это была третья успешная защита пояса кряду.

    Напомним, что Генри выходил в октагон после трехлетнего простоя. Свой предыдущий поединок 36-летний американец проводил в мае 2020-го.

    Данное поражение стало для Сехудо третьим в профессиональной карьере при 16-ти выигранных встречах. Ранее он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегшчайшем дивизионах.

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