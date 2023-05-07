Стерлинг сохранил пояс в легчайшем весе UFC в бою с Сехудо

7 мая состоялся титульный поединок в легчайшем дивизионе UFC с участием. Данный бой был главным событием вечера и продлился все 5 раундов.

Стерлинг одержал победу раздельным решением судей. 2 рефери отдали бой Алджамейну со счетом 48:47. Для Стерлинга это была третья успешная защита пояса кряду.

Напомним, что Генри выходил в октагон после трехлетнего простоя. Свой предыдущий поединок 36-летний американец проводил в мае 2020-го.

Данное поражение стало для Сехудо третьим в профессиональной карьере при 16-ти выигранных встречах. Ранее он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегшчайшем дивизионах.