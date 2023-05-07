«Канело» одолел Райдера и защитил все пояса

7 мая в Мексике проходил турнир по профессиональному боксу. В главном бою в рамках встречи за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе подрались

«Канело» одержал победу единогласным решением судей. Сауль выиграл второй поединок кряду и сохранил за собой все пояса в дивизионе до 76,2 кг.

Для Райдера это было шестое поражение в профессиональной карьере при 32 удачных встречах. К данному поединку британец подходил на серии из четырех выигрышей кряду.

Для Сауля это был уже 63-й бой на профессиональном ринге. В активе «Канело» 59 побед, 2 поражения и 2 ничьи. Отметим, что его поединок с Райдером в Мексике посетили 55 тысяч зрителей.