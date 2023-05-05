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    «Канело»: Как боец, я лучше Бивола

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Абсолютный чемпион мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг Сауль Альварес назвал себя более мастеровитым бойцом, чем россиянин Дмитрий Бивол.

    Дмитрий Бивол (слева)
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    Дмитрий Бивол (слева)

    «Как боец, я лучше Бивола. В первых пяти раундах я всегда доминирую над своими соперниками в отличие от него. Мне приходится тяжело только в конце встречи. Но все равно мой класс выше, чем у Бивола»

    Напомним, что 7 мая 2022 года Сауль Альварес проиграл единогласным решением судей Дмитрию Биволу в рамках титульного противостояния в полутяжелой весовой категории за пояс по линии WBA Super.

    После поражения от россиянина «Канело» спустился во второй средний дивизион, где одолел Геннадия Головкина по итогам 12-ти раундов. Всего у мексиканца 58 побед, одна ничья и 2 проигранных боя в карьере.

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